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الكاثوليكي للسينما يكرم صناع وأبطال مسلسل «خللي بالك من زيزي» (صور)

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أقام المركز الكاثوليكى المصرى للسينما ندوة أمس لصناع وأبطال مسلسل «خللي بالك من زيزي» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وأدار الندوة الناقد محمود عبدالشكور، وقدمتها على المسرح المذيعة لميس سلامة.

وشارك بالندوة جميع أبطال وصنّاع المسلسل حيث تجاوز عددهم 22 شخصاً، منهم محمد ممدوح، سلوى محمد على، صبرى فواز، نهى عابدين، والطفلة ريم عبدالقادر، أسماء جلال،و السيناريست مـنى الشيـمى ومجدى أمين من ورشة «سرد» التي شاركت في كتابة المسلسل، بإشراف الكاتبة مريم نعوم،مدير التصوير أحمد جبر، المونتير باهر رشيد، الموسيقار خالد الكمّار مولف الموسيقى التصويرية للمسلسل، ومهندس الصوت أحمد جابر الذي قام بعمل الميكساﭾ للمسلسل.

الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"

وهو ما علّق عليه مخرج المسلسل كريم الشناوى بأن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها كل هولاء معاً. وتحدّث أبطال وصُنّاع المسلسل عن أهمية هذا النوع من الأعمال الدرامية.

الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"

وسلط النجوم المشاركون الضوء عن دوره وتأثيره في حياته، كما تحدث مؤلفوا ومخرج العمل عن أهمية الرسالة التي حملها، وفى ختام الندوة وزع الأب بطرس دانيال شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وأهدى درع المركز لهم تقديراً لرسالتهم.

الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"

وقال الأب بطرس دانيال رئيس اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكى أن اللجنة بعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، تهدف إلى تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال،فقد أقام المركز الكاثوليكي من قبل 3 ندوات لمسلسلات «الخواجة عبدالقادر»، «حلاوة الدنيا»، و«ولاد ناس».

الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"

وتابع: تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنسانى مرضاً نفسياً لا ينتبه له الكثيرون ألا وهو ADHD أو (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، ومحاولة تغيير الصورة النمطية للمريض النفسى، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية، والتعامل بحكمة مع المرض النفسى والتركيز على فكرة تغيير الشخص، كما وجّه الدعوة إلى تقبّل الشخص غير المثالى الذي يعانى من مشكلات والعزم على حلّها.

الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"
الكاثوليكي للسينما يكرم أسرة "خللي بالك من زيزي"

المصرى اليوم

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