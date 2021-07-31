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إصابة مراقبة بحالة إغماء في لجنة امتحانات بفوة

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إصابة مراقبة بحالة إغماء في لجنة امتحانات بفوة إصابة مراقبة بحالة إغماء في لجنة امتحانات بفوة

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تعرضت مراقبة بلجنة مدرسة الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بمدينة فوه، لحالة إغماء، أثناء القيام بأعمال المراقبة بإمتحانات الثانوية العامة.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قد تلقت إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد كريم أبوزامل الثانوية بإصابة مراقبة داخل اللجنة بحالة إغماء.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، من سيارات تأمين لجان الثانوية العامة، حيث جرى نقل المراقبة إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي. وتبين أنها «ج. ج. ع» 33 سنة، ويجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى فوه للتأمين الصحي.

المصرى اليوم

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