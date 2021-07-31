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القومي للمراة ينفذ برنامج "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض"

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القومي للمراة ينفذ برنامج "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض" القومي للمراة ينفذ برنامج "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض"

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يبدأ المجلس القومي للمرأة اليوم السبت في تنفيذ المرحلة الثالثة من فعاليات البرنامج التدريبي "منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض" والذي يستهدف الميسرات والمشرفين الميدانيين بالمحافظات الخمس التالية (القليوبية -بني سويف-الشرقية كمرحلة اولي-اسيوط كمرحلة ثانية -سوهاج كمرحلة ثانية)، حيث تنفذ هذه المرحلة من التدريب خلال الفترة من 31 يوليو الي ٤ اغسطس ٢٠٢١

واوضحت انجي اليماني المدير الوطني للمشروع ان بالوصول للمرحلة الثالثة نكون قد قمنا بتدريب وبناء القدرات لنصف المستهدفين من المشرفيين الميدانيين وميسرات القري المستهدفة بنجاح واللاتي اثبتن قدرتهن العالية علي تلقي المعلومات والرغبة في العمل التنموي ، حيث يقوم فريق العمل من مشرفين المحافظات باستكمال التدريبات مع باقي المستهدفات ونقل الخبرات التي حصلوا عليها من خلال ورش العمل والتدريبات التي أقيمت لهم مع مدربي مؤسسة كير ومن ثم قيام الميسرات في مراحل لاحقة بالتعامل بتلك الخبرات المكتسبة مع السيدات المستهدفات بالمشروع.

كما اشارت ان تلك التدريبات مستمرة الي ان يتم الانتهاء من تدريب كافة الميسرات والمشرفيين الميدانيين بقري التسع محافظات التي يستهدفها المشروع كمرحلة اولي

جدير بالذكر ان هذا التدريب يأتي في إطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذة المجلس في تسع محافظات هي (المنيا-سوهاج-بني سويف-اسيوط--قنا-الشرقية-البحيرة-القليوبية-الفيوم) وبتمويل من البنك المركزي المصري ويستهدف 100 الف سيدة مصرية من قري تلك المحافظات لشمولهن ماليا واقتصاديا.

المصرى اليوم

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