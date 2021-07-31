تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم السياحة والفنادق (3 سنوات)

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يحتاج طلاب الدبلومات الفنية 2021 الناجحين في الدور الأول هذا العام إلي معلومات عن الكليات والمعاهد التى تقبل طلبة الدبلومات الفنية، وكذلك معلومات عن تنسيق الدبلومات الفنية ودرجات الحد الأدني للقبول فى التنسيق وكذلك درجات الحد الأدني للقبول فى الكليات والمعاهد التى تقبل طلبة الدبلومات الفنية، ونقدم فيما يلي جميع المؤشرات الخاصة بطلبة دبلوم السياحة والفنادق نظام 3 سنوات.

وقرر مكتب التنسيق للقبول فى الكليات والمعاهد عام 2020 قبول خريجي دبلوم الفنادق والدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري، نظام 3 سنوات، من الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، وخصص نسبة 10% من طلاب الفرقة الأولي فى كل كلية أو معهد من تلك المعاهد لطلبة الدبلومات الفنية، علي أن يكون 90% من الطلاب من خريجي الثانوية العامة.

ويعرض البيان التالي أسماء الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي يستطيع طلاب دبلوم الفنادق نظام 3 سنوات التقدم إليها، ويوجد قرين اسم كل كلية أو معهد الحد الأدني للمجموع الذين قبلت به تلك الكلية أو المعهد طلاب دبلوم السياحة والفنادق خلال تنسيق 2020.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم السياحة والفنادق»

نستعرض هنا قائمة الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم السياحة والفنادق نظام 3 سنوات، والحد الأدني من تنسيق كليات ومعاهد دبلوم الفنادق فى عام 2020:

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 89.82

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 87.71

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 84.91

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 81.48

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 80.70

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 80.20

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 79.29

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 79.29

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 78.94

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 77.95

الفني للفنادق المطريه 76.84

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 75.31

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 72.63

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 70.00

الفني للفنادق بور سعيد 70.00

الفني للفنادق قنا 70.00

الفني للفنادق الاسكندريه 70.00

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 67.89

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 64.03

العالي سياحة وفنادق الغردقة 63.85

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 60.00

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.00

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 60.00

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 60.00

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 60.00

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