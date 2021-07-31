أخبار عاجلة

"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة -
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط -
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ"بادين": استقل! -
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء! -
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده -
حُلم معلّق لدى هذه الجهة.. 600 كم يقطعها طلاب بجازان في رحلة شاقة! -
الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده -
الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عسير: حالة تتواصل حتى 7 مساء -
#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة -
كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السياحة تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها

Print
السياحة السعودية تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها السياحة تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها
وفق الاحترازات الصحية والتحصين المعتمد

السياحة السعودية تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها

فتحت أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، وخصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة والمذهلة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية المذهلة والرحلات البحرية والجزر.

ستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.

الجنسيات المؤهلة

مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا و بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل