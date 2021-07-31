★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

ويرتدي شارة قيادة المنتخب الوطني رمضان صبحي، إذ دار اتفاق ودي بينه وبين أحمد حجازي أنه في حالة وصول المنتخب الوطني لدور الثمانية سيكون لرمضان صبحي شارة القيادة في المباراة.

وتم ذلك في إطار الروح الودية بين اللاعبين، وتقديرًا لمجهود رمضان صبحي مع المنتخب الوطي طوال الـ3 سنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم قد تأهل إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأوليمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. كان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.