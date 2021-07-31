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﻿ الأولمبي يكشف سبب حمل رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل

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﻿المنتخب الأولمبي يكشف سبب حمل رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل ﻿ الأولمبي يكشف سبب حمل رمضان صبحي شارة القيادة أمام البرازيل

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يلعب منتخب الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

ويرتدي شارة قيادة الوطني رمضان صبحي، إذ دار اتفاق ودي بينه وبين أحمد حجازي أنه في حالة وصول المنتخب الوطني لدور الثمانية سيكون لرمضان صبحي شارة القيادة في المباراة.

وتم ذلك في إطار الروح الودية بين اللاعبين، وتقديرًا لمجهود رمضان صبحي مع المنتخب الوطي طوال الـ3 سنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم قد تأهل إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأوليمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. كان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.

المصرى اليوم

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