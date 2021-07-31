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محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادًا لاستضافة مهرجان الخيول العربية

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محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادًا لاستضافة مهرجان الخيول العربية محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية استعدادًا لاستضافة مهرجان الخيول العربية

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي، والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 25 " اليوبيل الفضي " ، والمُقرر أن تنطلق فعالياته خلال شهر سبتمبر القادم في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وجه محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بسرعة الإنتهاء من تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي، لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق، مشدداً على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الضيوف والوفود المشاركة بالمهرجان، ليخرج بصورة مشرفة تليق بعراقة محافظة الشرقية.

وأضاف محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً، انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل، وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

المصرى اليوم

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