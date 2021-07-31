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"هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
الطقس بشمال سيناء.. مائل للحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في الاتجاهين
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:46 صباحاً
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 69.29 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
معلومة صادمة لمُحبي حمية "الصيام المؤقت".. الجوع إلى زيادة الوزن
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
كالأنفلونزا أو أخف.. خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضًا موسميًّا
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
رياح وسحب وأمطار على جازان.. "الأرصاد": تستمر حتى 10 مساءً
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:38 صباحاً
بعد 20 عامًا في الخفاء.. قادة طالبان يستعدون للظهور علنًا للعالم
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:32 صباحاً
انخفاض بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة وارتفاع تدريجى يبدأ الجمعة
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:23 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
فيضان يغمر محطة مترو في غوانشجو الصينية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 12:12 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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