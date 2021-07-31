«المحامين»: فتح باب التسجيل لمعهد محاماة شمال البحيرة

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أعلنت نقابة محامين شمال البحيرة، عن فتح باب التسجيل في معهد المحاماة، لمحامين الجدول العام في النقابة الفرعية، على أن تكون فترة التسجيل طوال شهر أغسطس، وتبدأ الدراسة في المعهد يوم 1 سبتمبر.

وأوضح الإعلان الذي نشرته صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه إعمالا لنص المادة 28، من قانون المحاماة، فتعلن النقابة عن بدء الدراسة بمعهد المحاماة لمحامين الجدول العام، وعلى الزملاء المقيدين بالجدول بجزئيات دمنهور، وأبوحمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، ورشيد، وادكو، والمحمودية، تسجيل أسمائهم، عند نصر المنزلاوي، موظف النقابة، خلال شهر أغسطس.