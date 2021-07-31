«المحامين»: 3 أغسطس ندوة «الفاتورة الإلكترونية» بفرعية الإسكندرية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد النقابة الفرعية بالإسكندرية، لندوة عن «الفاتورة الإلكترونية»، وكيفية إعدادها وتسليمها، وذلك بالتعاون مع قطاع التدريب الضريبي بالإسكندرية والتابع لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف إعلان النقابة الذي نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن النقابة الفرعية أكدت أن الندوة ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، في تمام الواحدة والنصف ظهر، بمقر معهد المحاماة خلف فندق سيسل، ويحاضر فيها أحمد محمد أبوزيد، مراجع الفحص والمحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية.