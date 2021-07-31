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يلعب منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

وأعلنت شبكة بين سبورت نقل مباراة مصر والبرازيل رسميا على قناة بين سبورت 7 المفتوحة المجانية.

تردد قناة بين سبورت 7 المفتوحة

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.2 days ago

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأوليمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. كان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وقد أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الرسمي للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أسامة جلال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش.

الوسط: كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق.

الوسط الهجوم: رمضان صبحي، عمار حمدي.

الوسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد البرازيل السبت 31-7-2021 في ربع نهائي أوليمبياد طوكيو 2020

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توقيت مباراة منتخب مصر والاولمبي والبرازيل بتوقيت القاهرةيلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي اليوم السبت 31-7-2021 في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

مباراة منتخب مصر والبرازيل في ربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020 بث مباشر اضعط هنا

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة ..

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

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أولمبياد طوكيو

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المنتخب الأولمبي