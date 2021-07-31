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ضبط 142 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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ضبط 142 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة ضبط 142 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهمًا، أبرزها 12 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و8 طبنجات و107 فرد محلي و621 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة و201 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الحملة من ضبط 164 قضية بإجمالي 177 متهمًا، ضُبط خلالها 9٫545 كيلو جرام من مخدر البانجو، و12٫209 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3٫585 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و960 جرام من مخدر الإستروكس، و644 جرام من مخدر البودر، و170 جرامًا من مخدر الهيدرو، و515 جرامًا من مخدر شابو، و294 جرامًا من مخدر الآيس، و9 أمبول مخدر، و2059 قرص مخدر.

كما تمكنت من تنفيذ 84024 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 25 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 310 دراجات نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 25907 مخالفات مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

المصرى اليوم

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