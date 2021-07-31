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«كجوك»: حققنا مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات خلال العام المالي الماضي

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«كجوك»: حققنا مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات خلال العام المالي الماضي «كجوك»: حققنا مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات خلال العام المالي الماضي

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قال أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسى، إن التزام باستمرارتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التي بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهوما انعكس في قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١،٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجزالكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أشاركجوك إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرارجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦،٧٪ من الناتج المحلي مع استمرارتحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقريرأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة» والتحويلات النقدية للفئات الأكثراحتياجاً ومساندة الصادارات.

بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكد التقريرتوقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نموقوية تبلغ نحو ٥،٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضى بنسبة ٢,٨٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.

ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفروحركة التجارة العالمية.

المصرى اليوم

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