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"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
خطورة كبيرة.. هذا هو تأثير تدخين السجائر الإلكترونية لـ30 دقيقة فقط
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
فِعلتك أسطورية من أعظم هزائم أمريكا.. "ترامب" لـ"بادين": استقل!
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
ممدداً داخل صندوق في طائرة.. "غصن" يروي تفاصيل هروبه الجريء!
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
حُلم معلّق لدى هذه الجهة.. 600 كم يقطعها طلاب بجازان في رحلة شاقة!
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عسير: حالة تتواصل حتى 7 مساء
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:53 صباحاً
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تشكيل هجومي لمنتخبنا أمام البرازيل وعودة عمار.. السامبا بالقوة الضاربة وتوصية مثيرة ضد الشناوي
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فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 12:02 مساءً
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