ضبط 2.8 طن لحوم فاسدة في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2،8 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل طرحها في الاسواق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثرا بداخلها على2٫8طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.