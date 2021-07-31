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قرار يسري مفعوله ابتداء من غد بعد تقييم أسبوعي عن وضع Covid-19

وضعت وزارة الخارجية النرويجية، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وأضاف بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.