تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم زراعي (نظام 3 سنوات)

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يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2021 وخصوصا الحاصلين علي مجموعات عالية عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية للقبول فى الكليات والمعاهد، ومؤشرات الحد الأدني لدرجات تنسيق الدبلومات الفنية خلال الأعوام الماضية، وكذلك الحد الأدني للدرجات التى قبلتها الكليات التى يمكن أن تقبل طلبة الدبلوم، ونقدم فيما يلي جميع المؤشرات الخاصة بالدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات.

وخصص مكتب تنسيق القبول فى الكليات والمعاهد العام الماضي نسبة 10% من أعداد الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد التى تقبل طلبة الدبلومات الفنية للدبلومات كل فيما يناسب تخصصه.

وقرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام 2020 قبول خريجي الدبلوم الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي (نظام 3 سنوات) من الطلاب الذين حصلوا على مجموع 60% فأكثر.

ونستعرض بيان الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي تقبل طلاب دبلوم الزراعة نظام 3 سنوات، وإلي جانب كل كلية أو معهد الحد الأدني للمجموع الذي تم قبول طلاب الدبلوم الزراعي 2020 فى تلك الكليات والمعاهد، وهو ربما يعتبر مؤشرًا استرشاديًا للدرجات.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية نظام 3 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم الزراعة»

بيان الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب دبلوم الزراعة نظام 3 سنوات، ونتيجة الحد الأدني من تنسيق كليات ومعاهد الدبلوم الزراعي عام 2020:

زراعة الوادي الجديد 89.63

تربية المنيا 84.36

زراعة المنصورة 83.63

تربية كفر الشيخ 82.18

زراعة المنوفية بشبين الكوم 81.53

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 81.09

زراعة بنها بمشتهر 80.54

تربية المنوفية بشبين الكوم 80.18

تربية طنطا 80.18

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 80.18

تربية دمنهور 79.45

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 78.90

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 78.90

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 77.45

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 76.54

ك.ت. فني صناعى شبرا 76.54

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.63

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 74.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 73.63

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 73.27

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 71.81

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 71.09

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 70.00

الفني للفنادق الاسكندريه 70.00

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 69.63

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 69.63

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 69.45

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 69.45

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 68.64

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 68.00

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 67.96

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 67.81

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 67.27

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 66.90

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 66.36

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 66.36

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 65.63

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 65.27

العالي سياحة وفنادق الغردقة 64.90

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 64.54

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 64.36

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 64.18

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 64.00

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 63.81

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 63.27

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 63.09

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 62.90

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 62.72

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 60.00

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