تامر حسني يغلق الساحل الشمالي بسبب حفله (تفاصيل وصور)

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أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا كبيرا ليلة أمس في الساحل الشمالى، تسبب في إغلاق شوارع الساحل، حول مكان الحفل، بسبب ازدحام الجمهور، وهو الحفل الثانى له بعد حفله الأسبوع الماضى بمدينة العلمين بحضور جماهيري كبير.

تامر حسني

وحرص تامر حسنى على إرضاء ذوق جماهيره، وتقديم أغانيه الشهيرة منها «بنت الإيه» و«صعبة» التي طرحها مؤخرا وتجاوزت 10 مليون مشاهدة حتى الآن.

تامر حسني

وأشعل تامر حماس الجمهور بأغنيته الجديدة صعبة وطلبها الجمهور أكثر من مرة وفوجئ تامر بعض معجبيه يهتفون عقب انتهاء الحفل :«خليك يا تيمو وبنحبك يا تيمو»، ليستجيب تامر ويغني نصف ساعة إضافية.