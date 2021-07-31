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فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:48 صباحاً
الدولار الأمريكي يهبط بفعل ضعف معنويات المستهلكين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 صباحاً
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:47 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 صباحاً
حُلم معلّق لدى هذه الجهة.. 600 كم يقطعها طلاب بجازان في رحلة شاقة!
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 صباحاً
الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 صباحاً
الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عسير: حالة تتواصل حتى 7 مساء
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 صباحاً
#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 صباحاً
الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:33 صباحاً
كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:25 صباحاً
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الدكتور فاوتشي: فيروس كورونا تغير.. والسبب الأساسي لتلقي اللقاح هو إنقاذ حياتك
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السبت 31 يوليو 2021 11:09 صباحاً
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