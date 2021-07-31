وفد أكاديمي تشادي يزور جامعة الإسكندرية لبحث تطوير فرع الجامعة بأنجامينا (صور)

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زار وفد أكاديمي من جامعة انجامينا بدولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد صالح دوسا، جامعة الإسكندرية، أمس، لبحث سبل تطوير فرع جامعة الاسكندرية فى أنجامينا، بهدف تحقيق الاستدامة وتوفير خدمة تعليمية جيدة لطلاب الفرع، وكان فى استقباله عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، على ان جامعة الإسكندرية ستعمل على تنمية الفرع وتحقيق الشراكة بين الجانبين بصورة حقيقية، لافتاً إلى ضرورة التعاون لضمان الاستدامة وتحقيق جودة الخدمة التعليمية التى تقدم لطلاب الفرع بانجامينا، مؤكداً أن الفرع سيكون له دور تنويرى وتنموى للحفاظ على القارة وتنميتها، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا، كما دعا إلى استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد، موضحاً أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى مواكبة الفكر العالمى والدخول لعصر جامعات الجيل الرابع.

وأشار إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية، لافتا الى هدف الجامعة فى تنمية الكوادر البشرية فى دولة تشاد لاستكمال اداء الرسالة العلمية هناك، كما أكد على حرص الجامعة على دعم الفرع أكاديمياً وعلمياً وفنياً بما يعود بالأثر على دولة تشاد الشقيقة.

بدوره، أشاد رئيس جامعة انجامينا بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والتى فتحت آفاق التعاون بين الجامعتين، موضحاً أن دولة تشاد تهتم بالجوانب الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وكان لجامعة الإسكندرية من خلال الفرع دور كبير فى تحقيق هذه الأهداف التنموية.

وأجرى الوفد التشادي زيارة ميدانية شملت عدد من كليات الجامعة للتعرف على إمكانياتها العلمية والبحثية، والبرامج الأكاديمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والبرامج المتخصصة، والشراكات مع الجهات المختلفة، وأحدث التجهيزات للمعامل البحثية، وجهود الكليات لتقديم خريج كفء لسوق العمل .

ويعد فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية "انجامينا"، أول فرع لجامعة مصرية في المنطقة الفرانكفونية والذى يأتي في إطار حرص الجامعة على تعميق وتوطيد العلاقات والروابط المصرية مع دول القارة الإفريقية سياسياً واقتصادية وثقافياً وعلمياً، وصدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في مصر باللائحة الأساسية لفرع جامعة الإسكندرية في انجامينا بدولة تشاد بقرار رقم 2460 بتاريخ 25/8/2010 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2009 وبروتوكول التعاون العلمي بين جامعة الإسكندرية و جامعـة انجامينا بدولة تشاد الموقع في 30 إبريل 2007.

ويختص الفرع بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي الذي يقوم به في سبيل خدمة المجتمع التشادي والارتقاء به حضارياً.

وفد أكاديمي تشادى يزور جامعة الاسكندرية لبحث تطوير فرع الجامعة بأنجامينا (صور)

وفد أكاديمي تشادى يزور جامعة الاسكندرية لبحث تطوير فرع الجامعة بأنجامينا (صور)