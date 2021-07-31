إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بابو غلاب بالرياض، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية أبو غلاب بالرياض، وتبين إصابة كلا من

هنيه حسين سعد، 55سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد صابر محمد، 35سنة، بكدمات متفرقة بالجسم،وعصام فتحي عبدالحليم ،56سنه ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونصر محمد نصر ، 50سنة ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،ومصطفى عبدالهادي مفرح، 55سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعم من مركز الرياض.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، تحرر محضر بالواقعة.