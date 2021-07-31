أخبار عاجلة

فوضى عارمة بمطار كابل.. آلاف الأفغان يحاولون الفرار -
الدولار الأمريكي يهبط بفعل ضعف معنويات المستهلكين -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة 5 درجات فوق المتوقعة -
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده -
حُلم معلّق لدى هذه الجهة.. 600 كم يقطعها طلاب بجازان في رحلة شاقة! -
الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده -
الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عسير: حالة تتواصل حتى 7 مساء -
#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة -
الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول -
كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كانت في طريقها للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة هندية بعد شرخ في زجاجها

Print
كانت في طريقها للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة هندية بعد شرخ في زجاجها كانت في طريقها للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة هندية بعد شرخ في زجاجها
على متنها حمولة للمملكة وطاقم مكوّن من ثمانية أفراد جميعهم بخير

كانت في طريقها للسعودية.. هبوط اضطراري لطائرة هندية بعد شرخ في زجاجها

هبطت طائرة هندية اضطرارياً في مطار ولاية كيرلا الهندية، صباح اليوم السبت، بعد اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة في الجو، وهي في طريقها إلى .

وقال مصدرٌ مسؤولٌ في مطار ولاية كيرلا إنه بعد الإقلاع بنحو ساعة واحدة من المطار لاحظ الطيّارون حدوث شرخ وتحطم جزءٍ بسيطٍ من الزجاج الأمامي للطائرة؛ ما دفعهم إلى العودة مجدّداً للهبوط الاضطراري.

وأشارت صحيفة "ذا إنديا إكسبريس"، إلى أن طائرة الشحن إنديا إكسبريس كانت على متنها حمولة متجهة إلى السعودية وطاقم مكوّن من ثمانية أفراد؛ جميعهم بخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل