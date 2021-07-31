طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحاني الأحياء والإستاتيكا أمام 113 لجنة في الإسكندرية

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يؤدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)،في الاسكندرية امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمي علوم والاستاتيكا التطبيقية للعلمى رياضة، اليوم السبت، أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.