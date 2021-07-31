طالب بجامعة كفرالشيخ يحصل على المركز الثاني في مسابقة «ابداع»

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أعلن الدكتور عبدا لرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، حصول طالب من الجامعة على المركز الثاني خلال المشاركة في النسخة التاسعة 2021م لمسابقة «إبداع» للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الخاصة، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية» في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا .

وقال د. دسوقي إن الجامعة حصلت على المركز الثاني ممثلة في فوز الطالب بالفرقة الثالثة كلية الذكاء الاصطناعي مصطفى كامل على محمد بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الطالب، مؤكدًا أن إستراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.

وأكد د. دسوقي أن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

وأضاف أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك في مختلف المنافسات، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار في تفوقهم، وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين في مختلف المسابقات محليا ودوليا .