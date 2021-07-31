بدء توريد أثاث جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تمهيدًا لافتتاحها

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استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن سير العمل في مشروع جامعة القاهرة الدولية، والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 575 فدان.

وقال الدكتور الخشت، إن التقرير تضمن مراجعة أعمال جامعة القاهرة الدولية، والالتزام بأعلى المواصفات، ورفع معدلات الإنجاز في المشروع لانتهاء البرنامج الزمني للمرحلة الأولى من الجامعة الدولية، والتي تشمل المبنى الرئيس والمباني الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم التأكيد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من المرحلة الأولى وتكثيف العمالة بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى العمل بشكل متواز بين الأعمال الاليكترميكانيكية والتشطيبات لسرعة إنجاز المشروع بدرجة كبيرة من الكفاءة لإتمام المشروع بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة ليتم افتتاحه في الموعد المقرر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، إنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد أثاث الجامعة الدولية طبقًا للطابع المعماري العريق لجامعة القاهرة الأم، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط مشروع فرع جامعة القاهرة الدولية، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة والذي يعتبر بصمة تاريخية وحضارية في تاريخ الجامعات في الشرق الأوسط.

ويأتي فرع جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وكوكبة من قيادات التعليم، في أبريل 2018 حجر الأساس للمشروع.

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدي الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمي، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

ويضم فرع جامعة القاهرة الدولية، مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسة، وهي العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل علوم النانو تكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثي والتدريسي وكفاءات العمل في الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إداري وإلكتروني يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.