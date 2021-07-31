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بدء تصنيع أولى الأجزاء الرئيسية في محطة الضبعة النووية

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بدء تصنيع أولى الأجزاء الرئيسية في محطة الضبعة النووية بدء تصنيع أولى الأجزاء الرئيسية في محطة الضبعة النووية

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شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مراسم توقيع وثيقة مراجعة جاهزية شركة «تاجماش» لبدء تصنيع مصيدة قلب المفاعل باعتبارها أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري والتي سيتم إنتاجها بشركة تاجماش الروسية.

ويضم الوفد المصري كل من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعدد من قيادات الهيئة حيث قاموا بجولة تفقدية بالمصنع لاستعراض مراحل تصنيع مصيدة قلب المفاعل واطلاع الجانب المصري على المنتجات التي تصنعها الشركة ضمن مكونات المحطات النووية.

وحضر مراسم الاحتفال عن الجانب الروسي ديمتري أزاروف محافظ مقاطعة سمارا، وأيضا كل من أليكسندر لوكشين نائب مدير عام مؤسسة روساتوم الحكومية ورئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول الرئيسي المنفذ للمشروع، وأليكسي فيرابونتوف نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية «روستيخ نادزور» في الاتحادية.

وقال الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاحتفالية أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا يمتد منذ عقود منذ اتخاذ القرار الاستراتيجي ببناء السد العالي في ستينات القرن الماضي مع الاتحاد السوفيتي والتي عبرت عن مدى الصداقة والشراكة بين الشعب المصري والروسي، وأن اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لتنفيذ مشروع القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد امتدادا لهذا التاريخ المشرف وأن القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح تولي كل الرعاية والاهتمام للمشروع والذي يأتي على رأس البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

المصرى اليوم

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