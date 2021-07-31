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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح عن عُمر 80 عامًا

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح عن عُمر 80 عامًا وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح عن عُمر 80 عامًا

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كشفت الميادين الإعلامية الجزائرية، وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وجاء فى بيان الوكالة الوطنية للإعلام: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد تدهور وضعه الصحي في إحدى المستشفيات».

و«بن صالح» هو دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019.

وفي 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميًا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة «بن صالح» في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

المصرى اليوم

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