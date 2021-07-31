في عيد رهبنته الـ32.. «كاتدرائية الاسكندرية» تهنئ البابا تواضروس الثاني (صور)

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بمناسبة العيد الـ32 لسيامة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، راهباً، والذى يواقف اليوم 31 يوليو، هنأت بطريركية الأقباط الارثوذكس في الاسكندرية، البابا بهذا العيد حيث جرت طقوس إتمام الرهبنة في 31 يوليو عام 1988 بيد البابا المتنيح شنودة الثالث، ليتحول وجيه صبحى باقى سليمان (اسم البابا قبل قبل الرهبنة) إلى بطريركا للكرازة المرقسية.

ويعتبر البابا تواضروس الثانى، هو بابا الاسكندرية رقم 118 بين باباوات الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، حيث اعتلى كرسي مارمرقس الرسول في عام 2012، وقبل هذا المنصب كان أسقف عام البحيرة، وعضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان البابا تواضروس الثانى يحمل اسم علمانى قبل الرهبنة، وهو وجيه صبحي باقي سليمان من مواليد المنصورة، وحصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة في جامعة الاسكندرية في عام 1975 بكالوريوس الكلية الإكليريكية وزمالة الصحة العالمية بإنجلترا في عام 1985، وتمت طقوس رهبنته في عام 1988 في دير الأنبا بيشوى أحد أديرة وادى النطرون، وتمت رسامته أسقفا عاما في 15 يونيه 1997، بيد البابا شنوده الثالث .

وعقب نياحة البابا شنوده في 17 مارس 2012، أجريت انتخابات في الكنيسة لاختيار البابا الجديد خلفا له في أكتوبر 2012، ليصبح تواضروس الثانى هو البابا رقم 118، من خلال ما يسمى في الكنيسة الارثوذكسية بـ«القرعة الهيكلية» ليتم اختيار المرشح الفائز من خلال طفل بين الحاضرين في الانتخابات.

فى عيد رهبنته الـ32 .. "كاتدرائية الاسكندرية" تهنئ البابا تواضروس الثانى "وجيه الكنيسة الذى صار بطريركاً لها" (صور)

فى عيد رهبنته الـ32 .. "كاتدرائية الاسكندرية" تهنئ البابا تواضروس الثانى "وجيه الكنيسة الذى صار بطريركاً لها" (صور)

فى عيد رهبنته الـ32 .. "كاتدرائية الاسكندرية" تهنئ البابا تواضروس الثانى "وجيه الكنيسة الذى صار بطريركاً لها" (صور)

فى عيد رهبنته الـ32 .. "كاتدرائية الاسكندرية" تهنئ البابا تواضروس الثانى "وجيه الكنيسة الذى صار بطريركاً لها" (صور)