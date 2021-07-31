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انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا بلجان مدارس الأقصر

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انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا بلجان مدارس الأقصر انتظام طلاب العلمي لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا بلجان مدارس الأقصر

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انتظم طلاب العلمي بشعبتيه بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في لجان الامتحانات استعدادا لأداء امتحان مادة الاحياء لعلمى العلوم، والاستاتيكا لعلمى الرياضة وذلك وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وشهد دخول اللجان إجراءات مشددة من لجان الغش الالكترونى في تفتيش الطلاب ومصادرة الهواتف المحمولة والسماعات وأى أدوات تساعد على الغش، بجانب تفتيش حقائب الطالبات ووضعها في الأماكن المخصصة لها لحين الخروج من اللجان.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

المصرى اليوم

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