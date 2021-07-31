«تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 406 محضرًا (صور)

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قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ 8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 406 محضراً بمخالفات متنوعة.

قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بتحرير 38 محضرا شملت ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر لمنشآت بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 89 محضر شملت ٢٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٠ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،و١١ محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و١١ محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 102 محضر شملت ٤٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضرين منشآت بدون ترخيص، وبالاشتراك مع حى المنتزة وجهات رقابية تم المرور والتفتيش على محلات اللحوم والمأكولات، وتم إعدام ٣٩ كجم لحوم منتهية الصلاحية، و١٨ كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، و٣ كجم ممبار مطهى و٦ حمام مطهى فاسدة .

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 99 محضر شملت ٥٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٨ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و٣ محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفين، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر شملت ١١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 30 محضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 30 محضر شملت ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام ٥٠٠ كجم تمور منتهية الصلاحية، و٦ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر شملت ١٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين.

تمور ولحوم فاسدة .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 ادارات وتحرر 406 محضراً بمخالفات (صور)