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مياه المنيا: إحلال وتجديد 2 طلمبة مياه للقضاء على ضعفها بمنطقة غرب مطاي

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مياه المنيا: إحلال وتجديد 2 طلمبة مياه للقضاء على ضعفها بمنطقة غرب مطاي مياه المنيا: إحلال وتجديد 2 طلمبة مياه للقضاء على ضعفها بمنطقة غرب مطاي

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه جارى حاليا البدء في أعمال الإحلال والتجديد لعدد 2 طلمبة مياه مرشحة وعدد ٢ طلمبة مياه عكرة بمحطة مياه أبجاج الحطب المرشحة لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة ١٠٠ل/ث.

وأضاف الشهاوى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى ضمن خطة الشركة للتغلب على مشكلات ضعف أو انقطاع المياه في المناطق الساخنة داخل المحافظة، في إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الشهاوى أن المناطق المستفيدة بقطاع غرب البحر اليوسفي هي أبجاج الحطب، وقرية واحد، وقرية الهمه، وعزبة الصعايده، مشيرا إلى استمرار الشركة في أعمال التطوير من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.

المصرى اليوم

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