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اتهام قاضية سابقة بالمحكمة العليا في اغتيال رئيس هايتي

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اتهام قاضية سابقة بالمحكمة العليا في اغتيال رئيس هايتي اتهام قاضية سابقة بالمحكمة العليا في اغتيال رئيس هايتي

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أعلنت شرطة هايتي، أنها حددت اتهامات جديدة ضد قاضية سابقة بالمحكمة العليا بشأن صلتها باغتيال الرئيس جوفينيل مويس، قائلة إنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيون المتهمين بإغتياله.

وحسب رويترز، ذكرت ماري ميشيل فيرير، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في هايتي أن المرتزقة الكولومبيون والأمريكيون الهايتيون الذين تم اعتقالهم في أعقاب مقتل مويس قالوا إنهم التقوا وينديل كوك ثيلوت.

وأوضحت فيرير أن «العديد منهم أشاروا إلى أنهم ذهبوا إلى منزل وينديل كوك ثيلوت مرتين.» وأضافت أن «هؤلاء الأشخاص قدموا للشرطة تفاصيل الوثائق الموقعة خلال الاجتماعات في منزل وينديل كوك ثيلوت».

وقالت فيرير إن الشرطة داهمت منزلها الرئيسي وكذلك مساكن أخرى في الريف.

وفي وقت سابق، أصدرت شرطة هايتي مذكرة توقيف بحق وينديل كوك ثيلوت، قاضية المحكمة العليا السابقة التي أطيح بها مع قاضيين آخرين في فبراير، عندما زعم مويس أنه تم التخطيط لانقلاب ضده.

أدى اغتيال مويس إلى إغراق هايتي في حالة أشد من الفوضى، وسلط الضوء على المرتزقة والعقول المدبرة للقتل. وألقى المسؤولون في هاييتي باللوم على مجموعة من المرتزقة أغلبهم كولومبيين، وقتل ثلاثة منهم على أيدي الشرطة.

وفي 7 يوليو داهمت مجموعة من المسلحين منزل الرئيس الهايتي، مما أدي إلى مقتله، وأصيبت زوجته مارتن مويس بجروح خطيرة. واعتقلت السلطات الهايتية 20 شخصًا على صلة بالحادث، من بينهم مواطنان أمريكيان من أصل هايتي. من جهتها، دعت كولومبيا هايتي إلى ضمان الحقوق القانونية والطبية لـ 18 كولومبيًا المحتجزين لمشاركتهم المزعومة في اغتيال مويس.

المصرى اليوم

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