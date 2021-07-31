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طلب ومكاسب للشهر الرابع.. مؤشرات النفط إلى ارتفاع متواصل

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طلب ومكاسب للشهر الرابع.. مؤشرات أسعار النفط إلى ارتفاع متواصل طلب ومكاسب للشهر الرابع.. مؤشرات النفط إلى ارتفاع متواصل
عقود خام برنت الآجلة تسليم سبتمبر تصعد بينما تتراجع تداعيات "كورونا"

طلب ومكاسب للشهر الرابع.. مؤشرات أسعار النفط إلى ارتفاع متواصل

ارتفعت النفط، أمس الجمعة، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض، وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 بأنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي حل أجلها اليوم، 28 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة، ليتحدّد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أغلق عقد أكتوبر الأنشط مرتفعاً 31 سنتاً إلى 75.41 دولار للبرميل، وتقدّمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

وحقق كلا خامَي القياس مكاسب بأكثر من اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6 بالمئة في يوليو، مواصلاً صعوده الشهري الرابع على التوالي، استقر غرب تكساس على مدار الشهر.

حتى مع تنامي إصابات في الولايات المتحدة وبأنحاءٍ آسيا وأجزاءٍ من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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