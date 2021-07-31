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الرئيس يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته في

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الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته في مصر الرئيس يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته في

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استجاب السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لمناشدة أب فلسطيني لعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في احد المستشفيات المصرية.

ووجهت أسرة الطفلة «بيان محمود» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لسرعة استجابته عقب تلقيه حاله الطفلة، وتوجيهاته على الفور بسرعه سفر الطفلة «بيان» لتلقى العلاج في وكذلك على دعمه الدائم لغزه بصفه عامة وشعبها بصفة خاصة.

الطفلة الفلسطينية

وستغادر الطفلة «بيان» قطاع غزة إلى القاهرة غدا الأحد عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الطفلة «بيان محمود» قد نشرت مناشدة لعلاجها جاء فيها «الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية بيان من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة , ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها, من يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها .

المصرى اليوم

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