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استقرار عند الانخفاض .. في وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

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استقرار عند الانخفاض .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021 استقرار عند الانخفاض .. في وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

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استقرت أسعار الذهب في ، صباح اليوم السبت، 31 يوليو 2021، عند الأسعار التى حققتها مساء الجمعة، مع استقرار سعر الذهب عالميا لإغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الإسبوعية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، الجمعة، ارتفاعا بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد لمختلف العيارات، حيث ارتفع العيار 21 جراما بقيمة 2 جنيه، بينما ارتفع العيار 24 قيراطا بقيمة 3 جنيهات، ثم مالبثت أن انخفض سعر الذهب فى مصر جنيها واحد فى نهاية التعاملات.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 910 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 796 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 681 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

واستقر سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة بعد وقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار ، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح السبت، 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,813.62 $.

"المصرى اليوم" تنشر سعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 907 إلى 910
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
عيار 14 529 إلى 531
عيار 12 454 إلى 455
الاونصة 28,221 إلى 28,292
الجنيه الذهب 6,352 إلى 6,368
الكيلو 907,429 إلى 909,714

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