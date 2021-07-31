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"المسند" و"احتمالات الأمطار": مستمرة بمواقع عدة وربما مميزة بهذه المنطقة

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"المسند" و"احتمالات الأمطار": مستمرة بمواقع عدة وربما مميزة بهذه المنطقة "المسند" و"احتمالات الأمطار": مستمرة بمواقع عدة وربما مميزة بهذه المنطقة
توقّع أن تنشط اليوم الرياح الغربية والشمالية الغربية قد تثير بعض #الغبار

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" ،الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح الغربية والشمالية الغربية، قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من #المدينة #مكة #الباحة #عسير و#وادي_الدواسر.

وأضاف عبر "تويتر": متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وأجزاءٍ من جنوبي منطقة #مكة وربما تكون مميزة على أجزاءٍ من #عسير.. هذا والله أعلم.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، نجران، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد حتى منطقة نجران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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