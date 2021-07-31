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ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك

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ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك
6 حالات بكوريا الجنوبية و5 وفيات بموريتانيا و4 بمصر

ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجّلت أمس 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب 963 حالة وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقًا لبيانات الوزارة.

المكسيك
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 1,539 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,466 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 198,345 إصابة.

وأضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2,095. وبلغ معدل الوفيات 1.06%.

موريتانيا
سجلت موريتانيا 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و5 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 25423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 558 شخصًا.


أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 4 حالات وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، إلى 284215 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 16518 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 545 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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