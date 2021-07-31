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جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية

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جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية
مكوّنة من 4 يمنيين.. بلغت قيمة المسروقات أكثر من 150 ألف ريال

جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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