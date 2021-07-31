"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على 6 مناطق

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رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، نجران، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 43 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.