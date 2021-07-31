بدء العمل في مرحلة تطوير محور الفاتح بمدينة العريش

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بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، في مرحلة تطوير محور الفاتح في مدينة العريش، ضمن خطة تطوير 3 محاور بالمدينة بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن تطوير محور الفاتح يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى ، تتبعه المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين ، موضحا أنه تم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن طريق شارع الخزان متجها الى منطقة الفواخرية ووسط المدينة .

أشار المحافظ إلي أن المحاور الرئيسية المقرر انشائها ، هي المحور الأول يشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا الى المدخل الشرقى للمدينة عند الريسة على طول الساحل ، والمحور الثانى يشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورا بكوبرى ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يولية ويتجه الى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوى وشارع أسيوط وصولا الى حي المساعيد ، والمحور الثالث وهو الطريق الدائرى خلف المناطق السكنية وصولا الى ميناء العريش البحرى .