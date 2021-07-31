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القناة الـ13 الإسرائيلية: درون إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب

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القناة الـ13 الإسرائيلية: درون إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب القناة الـ13 الإسرائيلية: درون إيرانية هاجمت ناقلة النفط في بحر العرب

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نقلت «القناة 13» التلفزيونية الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول كبير قوله إن إيران مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة قبالة ساحل عُمان، الخميس.

وأعلنت شركة «زودياك ماريتايم»، المملوكة لإسرائيل والتي تشغل الناقلة ميرسر ستريت التي تملكها اليابان وترفع علم ليبيريا، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، وقالت إنه يشتبه بأنه عمل من أعمال القرصنة.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم تُكشف هويت هقوله: «ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه إيران».

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل لهجوم في بحر العرب.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق من الجمعة عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.

المصرى اليوم

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