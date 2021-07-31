أخبار عاجلة

بعد 20 عامًا في الخفاء.. قادة طالبان يستعدون للظهور علنًا للعالم -
انخفاض بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة وارتفاع تدريجى يبدأ الجمعة -
أم أفغانية عملت مع منظمات أمريكية لشبكتنا: ماذا سيحدث لبناتي إذا قُتلت؟ -
مراسلة CNN تسرد مخاطر نقل الأخبار من أفغانستان وتقارن وضعها بوضع صحفيين أفغان -
"جامعة أم القرى" تؤكّد على طلابها أهمية أخذ جرعتَي اللقاح قبل الدراسة -
مسؤول بإدارة بايدن: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان -
مصر.. رسب في الثانوية العامة فأنهى حياته بطريقة مأساوية -
السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة -
شركة النفط في عدن ترفع سعر البنزين مرة أخرى -
شاهد..كاميرا المراقبة تلفت أنظار حيوان الموظ الفضولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

الساحل الشمالي بقى في حتة تانية????️???? لأول مرة ركوب خيل وجولف فى أضخم مول بالعلمين

Print
مواضيع متعلقة
انخفاض بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة وارتفاع تدريجى يبدأ الجمعة

انخفاض بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة وارتفاع تدريجى يبدأ الجمعة

الصلح مكنش خير.. جلسة صلح تتحول إلى مشاجرة فى كرداسة وإصابة 7 أشخاص بطلق خرطوش

الصلح مكنش خير.. جلسة صلح تتحول إلى مشاجرة فى كرداسة وإصابة 7 أشخاص بطلق خرطوش

رسالة من العالم المصري فاروق الباز لطلاب الثانوية ووأولياء الأمور اللي زعلانين من النتيجة

رسالة من العالم المصري فاروق الباز لطلاب الثانوية ووأولياء الأمور اللي زعلانين من النتيجة

جنش يفقد اعصابة في اللحظات الاخيرة من لقاء الزمالك ودجلة

جنش يفقد اعصابة في اللحظات الاخيرة من لقاء الزمالك ودجلة