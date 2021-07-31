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بعد 20 عامًا في الخفاء.. قادة طالبان يستعدون للظهور علنًا للعالم
-
الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:32 صباحاً
انخفاض بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة وارتفاع تدريجى يبدأ الجمعة
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:23 صباحاً
أم أفغانية عملت مع منظمات أمريكية لشبكتنا: ماذا سيحدث لبناتي إذا قُتلت؟
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
مراسلة CNN تسرد مخاطر نقل الأخبار من أفغانستان وتقارن وضعها بوضع صحفيين أفغان
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
"جامعة أم القرى" تؤكّد على طلابها أهمية أخذ جرعتَي اللقاح قبل الدراسة
-
الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
مسؤول بإدارة بايدن: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
مصر.. رسب في الثانوية العامة فأنهى حياته بطريقة مأساوية
-
الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة
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الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
شركة النفط في عدن ترفع سعر البنزين مرة أخرى
-
الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
شاهد..كاميرا المراقبة تلفت أنظار حيوان الموظ الفضولي
-
الأربعاء 18 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
الساحل الشمالي بقى في حتة تانية????️???? لأول مرة ركوب خيل وجولف فى أضخم مول بالعلمين
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 31 يوليو 2021 09:09 صباحاً
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