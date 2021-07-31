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يضم كهنة وخدام كنائس .. فتح باب التقديم لمعهد الرعاية والتربية حتي نهاية أكتوبر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 صباحاً
مثلن فريقي الادعاء والدفاع.. فوز 4 طالبات بـ«دراسات إسلامية الإسكندرية» بمسابقة المنازعات القانونية (صور)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 صباحاً
الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:19 صباحاً
فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
مروحيات عسكرية تجري عمليات إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:11 صباحاً
كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 09:11 صباحاً
رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:11 صباحاً
الحصيني يبشر بالهطولات ويتوقع انخفاضًا في الحرارة من 3 لـ4 درجات
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:11 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. رجل يدمر بحفارة مبنى جديدا شارك في تشييده في مدينة ألمانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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