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أولمبياد طوكيو 2020 .. تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أولمبياد طوكيو 2020 .. تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أولمبياد طوكيو 2020 .. تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يكن أي منهم من الرياضيين، وسط تزايد الإصابات في العاصمة وبعض أجزاء أخرى من اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 21 شخصا، يرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 241 شخصا، 16 من المقيمين في اليابان و5 من الخارج.. ومن إجمالي الإصابات اليومية، كان هنالك 14 مقاولا و7 مسؤولين على صلة بدورة الألعاب الأولمبية ولم يكن أيا منهم يقيم في فقاعة القرية الأولمبية.

وأضافت اللجنة الأولمبية أنه حتى أمس الأول، وصل 40 ألفا و558 شخصًا من الخارج إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.

المصرى اليوم

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