حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 44 هذا الأسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر درجات الحرارة هذا الأسبوع تدريجيًا وتصل درجات الحرارة العظمي إلي 44 درجة بنهاية الأسبوع، وتكون درجة الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم العظمي الأعلي فى مصر 42 درجة فى عدد من مدن جنوب الصعيد.

يسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، حار رطب علي السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء مصر.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم معتدلة وتنشط الرياح اليوم على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة اليوم 39-26 والمحسوسة 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 33-25 والمحسوسة 36 درجة.

ويتكون أعلي درجة حرارة للعظمي فى مصر اليوم 42 درجة فى لأقصر وإدفو وأسوان وقنا وتكون أقل درجة الحرارة للعظمي فى مصر اليوم 32 درجة فى مطروح.

وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى أسوان والأقصر وإدفو وقنا إلي 43 درجة، و42 درجة فى أبو سمبل وشرم الشيخ ونويبع وسوهاج والغردقة ، و41 درجة فى القاهرة والإسماعيلية وشبين الكوم والفيوم وبني سويف وسيوة ورأس سدر وشلاتين.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

درجات الحرارة المتوقعة خلال هذا الأسبوع الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع التدريجي خلال هذا الأسبوع اعتبارًا من طقس اليوم والطقس غدًا وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة فى القاهرة الكبري والوجه البحري المتوقعتين خلال هذا الأسبوع من الأحد إلي الثلاثاء 40-42 وتستمر فى الارتفاع الأربعاء لتصل إلي 41-43، وتكون الخميس إلي 42-44 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الأحد إلي الثلاثاء 34-37 وتكون الأربعاء والخميس إلي 35-38 درجة، وتصل فى جنوب سيناء يوم الأحد إلي 39-42 وترتفع من يوم الإثنين إلي الأربعاء إلي 40-43، وتكون الخميس إلي 41-44 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب الصعيد الأحد والإثنين 43-44، وتكون من الثلاثاء للخميس إلي 44-45 درجة، أما فى شمال الصعيد فتكون الأحد والإثنين 41-43 وتصل الثلاثاء والأربعاء والخميس إلي 42-44،

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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