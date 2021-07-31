أمريكا توافق على صفقة طائرات هليكوبتر لإسرائيل

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53 كيه إلى إسرائيل، في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

وسوف تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس».

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية، فإن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.