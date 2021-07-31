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النواب الأمريكي يفضح : حث وزير العدل على أن الانتخابات فاسدة فقط وسيقوم هو بالباقي

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النواب الأمريكي يفضح ترامب: حث وزير العدل على أن الانتخابات فاسدة فقط وسيقوم هو بالباقي النواب الأمريكي يفضح : حث وزير العدل على أن الانتخابات فاسدة فقط وسيقوم هو بالباقي

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كشفت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس السابق دونالد ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأظهرت وثائق اللجنة أن محادثة هاتفية جرت بين ترامب والقائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزين بتاربخ 27 ديسمبر، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال ترامب لروزين: «قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة واترك الباقي على ولأعضاء الكونجرس الجمهوريين»، وفق وكالة «سبوتنك» الروسية

وقالت اللجنة: «أصدرت رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، النائبة كارولين ب. مالوني، ملاحظات مكتوبة بخط اليد كتبها نائب المدعي العام بالإنابة آنذاك ريتشارد ب. دونوغيو بشأن المحادثة».

وأضافت اللجنة أن تلك الملاحظات «تكشف عن محاولات الرئيس السابق ترامب للضغط المباشر على أكبر اثنين من كبار المسؤولين في وزارة العدل لإلغاء النتائج المعتمدة لانتخابات عام 2020 أو المخاطرة بفقدان وظيفتيهما».

المصرى اليوم

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