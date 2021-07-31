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جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته

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جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته

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أدت نتائج مالية أقل من التوقعات لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» خلال الربع الثاني من العام، إلى تراجع قيمة ثروة مؤسس الشركة جيف بيزوس بنحو 13.5 مليار دولار.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء يوم الجمعة إلى أن نتائج «أمازون» التي أعلنت أمس بعد نهاية تعاملات سوق المال، جاءت أقل من التوقعات، وإشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة المستجد، وخسر بيزوس نحو 80% من المكاسب التي حققها خلال العام الحالي.

وتراجع سهم «أمازون» في تعاملات صباح الجمعة في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة ثروة بيزوس إلى 193.6 مليار دولار.

ورغم ذلك ما زال مؤسس «أمازون» أغنى شخص في العالم حسب مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، متفوقا على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأسبوع الحالي كان متباينا بالنسبة لمليارديرات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ففي حين زادت ثروة سيرجي برين ولاري بيدج مؤسسي شركة «غوغل» لخدمات التكنولوجيا بفضل النتائج الجيدة لشركة «آلفابيت» المالكة لـ«غوغل»، فإن ثروات الأثرياء المساهمين في مايكروسوفت كورب وفيسبوك بالنتائج القوية التي أعلنتها الشركتان.

وخسر مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس فيسبوك أمس 5.4 مليار دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع له منذ شهرين بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات.

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