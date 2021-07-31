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تشكيل منتخب الاولمبى اليوم ضد البرازيل.. الشناوي يواجه هجوم السامبا

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تشكيل منتخب مصر الاولمبى اليوم ضد البرازيل.. الشناوي يواجه هجوم السامبا تشكيل منتخب الاولمبى اليوم ضد البرازيل.. الشناوي يواجه هجوم السامبا

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يلعب منتخب الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. كان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف دون رد.

تشكيل منتخب مصر الاولمبى ضد البرازيل الاولمبى في اولمبياد طوكيو 2020

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد حجازي ومحمود الونش وأسامة جلال.

الوسط: أحمد فتوح وأكرم توفيق وكريم العراقي.

الوسط الهجوم: رمضان صبحي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، هجوما، أحمد ياسر ريان.

الوسط الهجوم: رمضان صبحي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، هجوما، أحمد ياسر ريان.

مباراة منتخب مصر والبرازيل في ربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020 بث مباشر اضعط هنا

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة ..

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس.. القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

المصرى اليوم

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