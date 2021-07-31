أخبار عاجلة

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول -
حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول -
مروحيات عسكرية تجري عمليات إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول -
سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان -
كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر -
رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب -
الحصيني يبشر بالهطولات ويتوقع انخفاضًا في الحرارة من 3 لـ4 درجات -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها ونجران ومكة المكرمة -
زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

رغم كورونا.. انخفاض معدل البطالة بدول الاتحاد الأوروبي

Print
رغم كورونا.. انخفاض معدل البطالة بدول الاتحاد الأوروبي رغم كورونا.. انخفاض معدل البطالة بدول الاتحاد الأوروبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، أن معدلات البطالة في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وصلت إلى 7.7 بالمئة خلال شهر الماضي، ما يُعتبر انخفاضاً ملحوظاً عن المعدلات المسجلة على أساس شهري وسنوي.
وأفاد المكتب في تقاريره التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت تصل إلى 8 بالمئة خلال شهر حزيران 2020 وكذلك شهر آيار2021.
أما في عموم دول الاتحاد الـ27، سجل متوسط معدلات البطالة انخفاضاً هو الآخر، فقد وصل إلى 7.1 بالمئة في شهر حزيران الماضي مقارنة بـ 7.3 بالمئة في الشهر نفسه من العام 2020.
ويشير التقرير إلى نحو 15 مليون أوروبي كانوا عاطلين عن العمل في شهر 2021، منهم 12.5 مليون في دول منطقة اليورو.
هذا وبلغ عدد العاطلين عن العمل ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً في عموم دول الاتحاد 2.9 مليون شخص في حزيران الماضي، منهم 2.4 مليون في منطقة اليورو.
ويؤكد التقرير ان نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5 بالمئة من مجموع العاطلين في شهر الماضي مقارنة بـ 7.7 بالمئة خلال الشهر الذي سبقه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يضم كهنة وخدام كنائس .. فتح باب التقديم لمعهد الرعاية والتربية حتي نهاية أكتوبر

يضم كهنة وخدام كنائس .. فتح باب التقديم لمعهد الرعاية والتربية حتي نهاية أكتوبر

مثلن فريقي الادعاء والدفاع.. فوز 4 طالبات بـ«دراسات إسلامية الإسكندرية» بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

مثلن فريقي الادعاء والدفاع.. فوز 4 طالبات بـ«دراسات إسلامية الإسكندرية» بمسابقة المنازعات القانونية (صور)

الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول

الخارجية الأمريكية: اكتمال إخلاء سفارتنا في كابول

«الاسكندرية الأزهرية» تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)

«الاسكندرية الأزهرية» تشارك بجناح مطبوعات ولوحات فنية بمعرض الكتاب (صور)