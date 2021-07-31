رغم كورونا.. انخفاض معدل البطالة بدول الاتحاد الأوروبي

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أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، أن معدلات البطالة في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وصلت إلى 7.7 بالمئة خلال شهر الماضي، ما يُعتبر انخفاضاً ملحوظاً عن المعدلات المسجلة على أساس شهري وسنوي.

وأفاد المكتب في تقاريره التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت تصل إلى 8 بالمئة خلال شهر حزيران 2020 وكذلك شهر آيار2021.

أما في عموم دول الاتحاد الـ27، سجل متوسط معدلات البطالة انخفاضاً هو الآخر، فقد وصل إلى 7.1 بالمئة في شهر حزيران الماضي مقارنة بـ 7.3 بالمئة في الشهر نفسه من العام 2020.

ويشير التقرير إلى نحو 15 مليون أوروبي كانوا عاطلين عن العمل في شهر 2021، منهم 12.5 مليون في دول منطقة اليورو.

هذا وبلغ عدد العاطلين عن العمل ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً في عموم دول الاتحاد 2.9 مليون شخص في حزيران الماضي، منهم 2.4 مليون في منطقة اليورو.

ويؤكد التقرير ان نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5 بالمئة من مجموع العاطلين في شهر الماضي مقارنة بـ 7.7 بالمئة خلال الشهر الذي سبقه.